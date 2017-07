‘Champions League-tegenstander Ajax begint gesprekken met Sneijder’

Wesley Sneijder werd sinds hij transfervrij bij Galatasaray vertrok al in verband gebracht met FC Utrecht, terwijl veel supporters hem ook graag terug zouden zien bij Ajax. De kans bestaat echter dat de Oranje-international juist bij een tegenstander van de Amsterdammers terecht komt, aangezien OGC Nice naar verluidt interesse heeft.

Onder meer Nice Matin en het Turkse Sporx melden dat les Aiglons al bij zaakwaarnemer Guido Albers hebben gepolst of Sneijder interesse heeft in een avontuur in Zuid-Frankrijk. Waar de salariseisen van de middenvelder voor Utrecht en Ajax te gortig leken, vormen de wensen van Sneijder voor Nice een minder groot probleem.

Sneijder zou, in het geval dat hij daadwerkelijk voor een contract bij de nummer drie van Frankrijk kiest, in Nice de opvolger worden van Younès Belhanda, die vorig seizoen door de Fransen van Dynamo Kiev werd gehuurd. Belhanda maakte onlangs de overstap van de Oekraïners naar Galatasaray en was een van de belangrijkste redenen dat Sneijder overbodig werd verklaard in Istanbul.

Naast Nice heeft de voormalige speler van Ajax, Real Madrid en Internazionale nog meer ijzers in het vuur. Het Italiaanse Sampdoria is eveneens nog steeds geïnteresseerd, terwijl LA Galaxy en Los Angeles FC hem hopen te kunnen verleiden tot een avontuur in Californië. Daarnaast behoort ook een lucratieve overstap naar China tot de mogelijkheden.