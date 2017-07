Bartomeu: ‘PSG zal tot de laatste cent moeten betalen voor Neymar’

Josep Maria Bartomeu houdt rekening met een vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain. De smaakmaker wordt al weken in verband gebracht met de Ligue 1-topclub, maar de afgelopen weken hield de clubleiding van Barcelona vol dat er van een transfer geen sprake zal zijn. Bartomeu beaamt zaterdag echter dat Barcelona machteloos staat, als Neymar besluit te vertrekken.

"We willen dat Neymar hier blijft, maar er zijn clausules", geeft de voorzitter aan in gesprek met Mundo Deportivo. "Als hij wil vertrekken, zal PSG het bedrag van zijn clausule tot de laatste cent moeten betalen. We hebben nog niet met hem gesproken, maar dat zullen we doen als we terugkeren naar huis", kondigt de preses aan. Neymar heeft een afkoopclausule van 222 miljoen euro en dat bedrag zou in de selectie worden gestoken. "Als het bedrag zou binnenkomen, versterken we onze ploeg daarmee."

"Neymar is een van onze beste spelers en we willen hem niet kwijtraken", voegt Bartomeu toe in een ander interview met The New York Times. "Hij staat nog vier jaar onder contract, maar spelers kunnen de keuze maken om te vertrekken. Meer valt er niet te zeggen. Wij hebben hem nodig, want om te winnen hebben we de allerbeste spelers nodig." De voorzitter zei eerder deze maand nog dat het onmogelijk is voor PSG om de clausule te betalen, indien het wil voldoen aan de Financial Fair Play-regels. Nu is hij iets terughoudender. "De UEFA heeft Fair Play-regels en wanneer een club die overtreedt, volgt een straf."

Ondertussen probeert PSG de kosten van de mega-operatie zo behapbaar mogelijk te maken. Als de club 222 miljoen euro wil betalen voor Neymar, dan moet PSG dat bedrag overmaken aan de Braziliaan zelf, waarna Neymar zijn contract kan afkopen op het hoofdkantoor van LaLiga in Madrid. Bij zo'n transactie komt echter een gigantische belasting van zeventig miljoen euro kijken, omdat de belastingdienst de naar Neymar overgemaakte 222 miljoen euro ziet als belastbaar inkomen. Daarom probeert PSG het over een andere boeg te gooien.

Volgens AS hoopt de club om de tafel te gaan met Barcelona om alternatieven te bespreken waar beide clubs profijt van zouden hebben. PSG wil een of meerdere spelers aanbieden bovenop de 222 miljoen euro, claimt de krant. Met een dergelijke constructie zouden beide clubs een akkoord sluiten waarbij het geld niet naar Neymar hoeft te gaan. Ángel Di María, Blaise Matuidi en Lucas Moura zijn de spelers die PSG zou willen aanbieden. Bartomeu heeft naar verluidt echter niet de intentie om te onderhandelen met de Fransen.