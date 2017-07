Conte: ‘Ik verlies volgens mij twee à drie kilo tijdens een wedstrijd’

Antonio Conte is zich bewust van zijn hyperactiviteit langs de lijn. De Italiaan loodste Chelsea vorig seizoen naar de landstitel en dat ging gepaard met wilde handgebaren, veel geschreeuw en energieke doelpuntenvieringen. "Na iedere wedstrijd ben ik bekaf. Ik verlies volgens mij twee à drie kilo tijdens een wedstrijd", zegt Conte lachend.

De oefenmeester viert maandag zijn 48ste verjaardag. "Als ik ouder word, word ik ook zwakker en dan blijf ik misschien kalm op mijn stoel zitten", blikt hij alvast vooruit in de Engelse media. Conte lijkt niet veel te zijn veranderd sinds zijn eigen spelerscarrière: de voormalig middenvelder van Juventus, tussen 1991 en 2004 goed voor 296 duels en 29 doelpunten voor de club, viel ook als voetballer op door zijn gedrevenheid. "Als voetballer was ik ook altijd enorm gepassioneerd op het veld", vertelt Conte.

"Ik had altijd de wil om te vechten en om de longen uit mijn lijf te rennen. Als je niet geboren wordt met de techniek van een topspeler, moet je gebruikmaken van je hart, je hoofd, je enthousiasme, je passie en je werklust", somt hij op. "Ik denk dat ik dat heb meegenomen in mijn coaching, maar daar heb ik meer talent voor dan ik als voetballer had. Als voetballer was ik een gemiddeld talent, maar ik had het hart en de wil om mijn beperkingen te compenseren."

Volledige seizoenen als basisspeler maakte Conte zelden vol, maar hij heeft naar zijn idee het maximale uit zijn spelersloopbaan gehaald. "Ik wist dat het moeilijk zou worden om een topspeler te worden, maar ik ben wel op een goed niveau gebleven. Als je aanvoerder bent van Juventus, veel prijzen pakt, twintig jaar voetbalt, en meedoet op het WK en EK, dan had je een goede carrière, niet?", aldus Conte, wiens ploeg het zaterdagmiddag opneemt tegen Internazionale in de laatste oefenwedstrijd van de campagne.