Opvolgers Coutinho staan al klaar: ‘Die gaat geen wedstrijd spelen bij Real'

Liverpool doet er volgens Dean Saunders goed aan om zich minder halsstarrig op te stellen in de gesprekken met Barcelona over Philippe Coutinho. The Reds zouden een prijskaartje van liefst 150 miljoen euro om zijn nek hebben gehangen, maar Saunders zou Coutinho voor aanzienlijk minder geld al laten gaan. De oud-aanvaller van onder meer Liverpool bestrijdt het idee dat de aanvallende middenvelder onvervangbaar is.

"Voor 100 miljoen pond (112 miljoen euro, red.) moet je hem verkopen. Hij is vervangbaar". betoogt Saunders in gesprek met talkSPORT. De voormalig spits, die 75 interlands speelde voor Wales en tussen 1991 en 1992 goed was voor 11 doelpunten in 42 duels voor Liverpool, ziet al drie potentiële opvolgers van Coutinho klaarstaan. "Je kunt Isco binnenhalen voor 30 miljoen pond (34 miljoen euro). Die gaat geen wedstrijd spelen bij Real Madrid. Juan Mata, Gylfi Sigurdsson: dat zijn allemaal spelers die je kunt vastleggen om Coutinho te vervangen."

"Luis Suárez was echt onvervangbaar. Sommige spelers zijn dat", vervolgt Saunders. "Ik houd van Coutinho als speler en in de laatste wedstrijd die ik heb gezien was hij briljant, maar voor honderd miljoen pond? En trouwens, zodra ze aan de deur kloppen is Coutinho in gedachten al weg." Manager Jürgen Klopp ziet een vertrek echter niet zitten, liet hij eerder al weten. "Iedereen weet dat hij een zeer belangrijke speler voor ons is. Ik weet dat hij zich helemaal goed, comfortabel, hoe je het ook wilt noemen, voelt in Liverpool. Hij houdt van de club en de stad."

De 25-jarige Coutinho werd vierenhalf jaar geleden voor tien miljoen euro overgenomen van Internazionale en groeide op Anfield uit tot een dragende kracht. Vorig seizoen was hij nog goed voor dertien doelpunten in de Premier League. Sport meldde eerder dat Barcelona zo’n 75 miljoen euro zou overhebben voor Coutinho. Liverpool zet echter in op het dubbele en Barcelona zou dat bedrag te gortig vinden. Het is daarom de vraag hoelang Barcelona de jacht nog voortzet.