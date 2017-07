‘Little Iniesta’ geniet: ‘We kunnen dit seizoen de Premier League winnen’

Aankomend seizoen moet het seizoen worden van Harry Winks. De 21-jarige middenvelder signeerde in februari een nieuw contract tot medio 2022, nadat hij eerder in het seizoen was doorgebroken bij Tottenham Hotspur. Mauricio Pochettino heeft een rotsvast vertrouwen in Winks en noemt hem achter de schermen zelfs Little Iniesta, verzekeren de Engelse media. "Dat is nieuws voor me. Mij is dat niet verteld", lacht Winks.

"Ik zou het wel leuk vinden. Het is geen slechte bijnaam", voegt de jongeling daaraan toe. "Ik zit nog niet op dat niveau, maar ik verwerk graag aspecten van verschillende spelers in mijn spel. Iniesta is absoluut het type speler waartegen ik opkijk. Ik zou graag delen van zijn speelstijl overnemen." Winks deelt niet alleen zijn speelstijl met Iniesta, maar ook een gedeelte van zijn achtergrond. De jeugdinternational heeft immers een Spaanse moeder en ook zijn grootouders komen uit Spanje. In theorie zou hij dus naast Iniesta kunnen staan op het middenveld van Spanje, maar dat ziet Winks niet gebeuren. "Ik heb een band met Spanje, maar ik zie mezelf als Engels en ik wil voor Engeland interlands spelen. Ik leer Spaans, maar ik ben niet erg goed, nee."

Winks is afkomstig uit de jeugdopleiding van Tottenham en debuteerde in augustus 2016 in de Premier League. Het was geen eenmalig optreden: Winks maakte vrijwel iedere wedstrijd minuten, totdat hij in april een enkelblessure opliep bij een tackle aan Stephen Ward. Winks gleed de dug-out van Burnley in en moest zelfs zuurstof toegediend krijgen. De middenvelder noemt het de zwaarste tijd uit zijn carrière tot dusver. "Het ging goed en ik kreeg kansen", vertelt Winks, die 21 competitieduels speelde, waarvan 18 als invaller. "Er stonden grote wedstrijden op het programma, zoals de halve finale van de FA Cup en de Noord-Londense derby, net toen ik erbij kwam."

In de oefenduels met Paris Saint-Germain (2-4 zege) en AS Roma (2-3 nederlaag) kwam Winks de afgelopen week in actie. In het duel met Roma was hij goed voor een doelpunt. Het voetballen gaat nog niet als vanouds. "Ik voel nog steeds veel pijn en stijfheid, maar dat hoort bij een enkelblessure. Ik moet erdoorheen en hopelijk verdwijnt het in de komende maanden. Ik kan in ieder geval weer spelen." Winks zegt het voetbal gemist te hebben in de kleine vier maanden van zijn absentie. "Als je weer op het veld staat, besef je hoe erg je ervoor leeft en ervan geniet."

De jeugdexponent is blij met de kansen die hij krijgt. Winks mag zichzelf gelukkig prijzen, weet hij. "Dit is waar je van droomt als een jonge speler uit de jeugdopleiding, want het is algemeen bekend dat het moeilijk is voor jonge spelers om kansen te krijgen. De trainer bewijst dat als je hard werkt, toewijding toont en de juiste mentaliteit hebt, je een kans krijgt", geeft hij aan. Ondertussen bereidt Winks zich met Tottenham voor op de oefenwedstrijd tegen Manchester City van zaterdagnacht. Volgens de middenvelder heeft zijn ploeg de potentie om City, en alle andere titelconcurrenten, volgend seizoen voor te blijven in de Premier League.

Afgelopen seizoen eindigde Tottenham in de competitie als tweede, achter landskampioen Chelsea. Dit seizoen moet het beter. "Ja, we willen een prijs pakken. We zijn goed genoeg om elk jaar een prijs te pakken. We hebben spelers van wereldklasse, zoals Harry Kane, Moussa Dembélé, Dele Alli en Christian Eriksen. Als iedere speler zich wil blijven verbeteren, zie ik niet in waarom we geen extra stap zouden kunnen zetten en kampioen kunnen worden." Op zaterdag 5 augustus wacht nog een vriendschappelijk duel met Juventus op Wembley, waarna de competitie op zondag 13 augustus begint met een uitwedstrijd tegen Newcastle United.