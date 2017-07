Cillessen: ‘Elke keer als ik eraan denk, lopen de rillingen me over de rug’

Jasper Cillessen leeft vanuit Spanje mee met de familie van Abdelhak Nouri. De voormalig keeper van Ajax is diep geraakt door de situatie van de middenvelder. "Verschrikkelijk", zegt Cillessen, die in de hoofdmacht speelde toen Nouri regelmatig in actie kwam voor Jong Ajax. Ze trainden bovendien vaak samen.

"Elke keer als ik eraan denk, lopen de rillingen me over de rug. Dat filmpje kan ik maar met moeite bekijken, moet ik eerlijk zeggen", vertelt Cillessen aan Het Parool. "Toen ik bij Ajax speelde, zat hij nog niet vast bij de selectie, maar trainde hij wel al geregeld mee." Cillessen zegt Nouri te kennen als een positieve en altijd vrolijke jongen. "En een geweldige voetballer, natuurlijk. Frank de Boer zei het al: voor zoiets als dit zijn geen woorden te vinden."

Cillessen bereidt zich momenteel voor op het nieuwe seizoen met Barcelona in de Verenigde Staten. Na de oefenwedstrijd tegen Manchester United (1-0 zege) werd hij uitgeroepen tot man van de wedstrijd, terwijl hij tegen Juventus (1-2 zege) de eerste helft op het veld stond. Concurrent Marc-André te Stegen sluit vanwege zijn deelname aan de Confederations Cup later aan. Zaterdagnacht neemt Barcelona het op tegen rivaal Real Madrid.