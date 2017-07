‘Neymar senior vertraagt transfer naar PSG voor extra 25 miljoen euro’

De transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain wordt dit weekend naar alle waarschijnlijkheid niet afgerond. El Periódico schrijft zaterdagochtend dat het kamp-Neymar de overstap met enkele dagen vertraagt, om aanspraak te maken op een contractueel vastgelegde loyaliteitsbonus. Als Neymar op 31 juli immers nog speler is van Barcelona, zou hij 25 miljoen euro van de club krijgen.

De bonus werd opgenomen in het nieuwe contract dat Neymar in oktober 2016 tekende. Zijn vader is op de hoogte van die clausule en is niet van plan die 25 miljoen euro te laten schieten, meldt Foot Mercao op zijn beurt. Het lijkt er daarom op dat een eventuele officiële aankondiging van de clubs op z'n vroegst op 1 augustus wordt gedaan. Dat betekent dat Neymar nog een aantal dagen meetraint. Mogelijk wordt de Clásico tegen Real Madrid van zaterdagnacht zijn laatste duel voor Barcelona.

PSG is bereid om te voldoen aan de afkoopclausule van 222 miljoen euro, maar bij het betalen van zo'n hoog bedrag zou de totale som kunnen oplopen tot 300 miljoen euro vanwege toegevoegde belasting. Voor Neymar zelf zou een jaarsalaris van dertig miljoen euro in het verschiet liggen in het Parc des Princes. "Ik denk niet dat tweehonderd of driehonderd miljoen euro voordeliger voor het elftal is dan de aanwezigheid van Neymar", zei Andrés Iniesta vrijdagavond nog. Luis Suárez voegde toe: "Hoe sneller er duidelijkheid is, hoe beter."