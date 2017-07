Pochettino valt aan: ‘Ik moest lachen toen Conte het over Harry Kane had’

Mauricio Pochettino wil meer respect van zijn collega-trainers in de Premier League. Tottenham Hotspur, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde, heeft tot dusver nog geen cent op de zomerse transfermarkt uitgegeven. Antonio Conte gaf zelfs aan dat het voor de stadsgenoot geen tragedie zou zijn als de landstitel of Champions League niet gewonnen zou worden omdat de ambities en verwachtingen niet zo hoog zijn als bij Chelsea.

Conte sprak afgelopen week bovendien over Harry Kane, waar hij graag over zou beschikken, ook al kostte hij in de optiek van de Italiaan 'minimaal 135 miljoen euro'. "Ik moest lachen toen Conte het over Kane had", vertelt Pochettino in gesprek met diverse Britse media. "Ik weet niet waarom anderen zo gefocust zijn op mijn spelers en op onze club. Ik respecteer iedere mening. Maar ik ben ook respectvol jegens andere spelers, andere clubs, andere trainers en andere clubeigenaren."

"Het is mijn werk om gefocust te zijn op mijn spelers en mijn team en samen te werken met het bestuur, de fans en iedereen die bij de club betrokken is. Ik toon respect. Ik ben niet een manager die het graag over andere clubs en andere managers heeft, of over gebeurtenissen bij andere clubs praat. Ik ga er alles aan doen om ervoor te zorgen dat we gaan strijden om alle prijzen. Dat is onze mentaliteit."

Het maakt Pochettino niet uit dat concurrenten al flink in nieuwe spelers hebben geïnvesteerd. "Het klopt dat bij andere clubs de verwachtingen massaal zijn als er flink is geïnvesteerd. Maar dat geldt ook voor ons. Het is onze druk en onze ambitie. Dat we geen geen geld hebben geïnvesteerd of nieuwe spelers hebben gehaald, wil niet zeggen dat onze ambities niet dezelfde zijn als de clubs die veel geld hebben uitgegeven en veel spelers hebben gehaald", zo benadrukte de Argentijn.

"Ik respecteer elke filosofie, maar voor mij is respect het allerbelangrijkste. Dat verwacht ik ook van anderen." Pochettino stelde de fans van Tottenham gerust. "Ons moment moet nog komen. We blijven rustig onder de situatie, omdat we een goede selectie hebben en we een goed plan hebben. We weten heel goed wat we willen. Het lijkt er nu op dat we geen ambities hebben, maar onze supporters moeten zich geen zorgen maken. We zullen op de transfermarkt actief zijn."