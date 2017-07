Sergio Ramos: ‘Het is zonde van de tijd om over dat soort spelers te praten’

Sergio Ramos houdt zich naar eigen zeggen niet bezig met de eventuele komst van Kylian Mbappé naar Real Madrid. De aanvaller was volgens Marca hard op weg naar de Champions League-winnaar, maar AS Monaco weet nergens wat van af en ook Manchester City zit nog altijd achter de veelbelovende Frans international aan.

"Het zijn beweringen, geruchten, waar ik geen invloed op heb. Het is zonde van de tijd om over dat soort spelers te praten", zei Ramos daags voor de oefenwedstrijd tegen Barcelona in Miami. "Het zijn geen spelers van Real Madrid. Ja, het is een geweldige voetballer met een enorm potentieel. Maar in de zomer wordt er veel te veel over dit soort dingen gesproken omdat er minder nieuwsberichten zijn."

"Iedere voetballer is hoe dan ook van harte welkom", zo benadrukte de captain. Zinédine Zidane herhaalde dat hij tevreden is over de huidige samenstelling van de selectie, ook al vertrokken spitsen als Álvaro Morata en Mariano Diaz. "Ik blijf er rustig onder. Ik ben tevreden over de selectie", zo stelde de trainer. "We hebben de beste spelers, we hebben afgelopen seizoen veel prijzen gewonnen en dat willen we opnieuw doen."

"De selectie is heel goed", zo herhaalde Zidane. "Ik wil geen veranderingen. Alleen Cristiano Ronaldo ontbreekt nog. We weten wat we een moeilijk seizoen tegemoet gaan. Iedereen wil van ons winnen en dat is voor ons alleen maar mooier." Real Madrid strijdt op 13 en 16 augustus om de eerste officiële prijs van het nieuwe seizoen. Dan is Barcelona in het kader van de Spaanse Super Cup de tegenstander.