Cillessen glimlacht: ‘Ook Vermeer verlengde destijds zijn contract met Ajax’

Jasper Cillessen werd na het oefenduel tussen Barcelona en Manchester United (1-0 winst) tot man van de wedstrijd uitgeroepen. De doelman mocht ook de eerste helft van de vriendschappelijke krachtmeting tegen Juventus (1-2 winst) keepen. De Oranje-international profiteert hoe dan ook van de afwezigheid van Marc-André Ter Stegen, die vanwege zijn deelname aan de Confederations Cup pas later aansluit bij de A-selectie.

Het is vooralsnog onduidelijk voor wie Ernesto Valverde, de opvolger van Luis Enrique, zal kiezen. Het keepersgilde voor komend seizoen bestaat uit Cillessen, Ter Stegen en Adrían Ortolá, die de tweede helft tegen Juventus mocht spelen. De Nederlander begon bij Ajax ook als reservedoelman, achter Kenneth Vermeer, en werkte hij zich uiteindelijk op tot eerste keuze. "Ik kan die ervaring nu gebruiken. Ik heb er toen van geleerd dat je geduld moet hebben. Dat je moet zorgen dat je klaar staat als je kans komt."

Cillessen weet dat Ter Stegen eind mei een nieuw contract tot medio 2022 ondertekende. "Ook Kenneth verlengde destijds zijn contract bij Ajax", zegt hij met een glimlach. De Oranje-international weet niet hoe zijn rol er komend seizoen zal uitzien. "Of ik meer kansen zal krijgen onder de nieuwe coach, weet ik niet, ook daar heb ik hem nog niet over gesproken", vertelt hij aan Het Parool. "Ik moet er staan als hij me nodig heeft. Ik moet zorgen dat ik fit de voorbereiding uitkom."