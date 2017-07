Kongolo: ‘Bij Feyenoord was het niet echt verplicht, maar bij Monaco wel’

Terence Kongolo kan zaterdagavond in de strijd om de Trophée des Champions, de Franse Super Cup, tegen Paris Saint-Germain zijn officiële debuut voor AS Monaco maken. De van Feyenoord overgekomen verdediger kijkt in zijn eerste weken bij de regerend landskampioen zijn ogen uit. De voorbereiding op een nieuw seizoen, waarin de Monegasken wederom succesvol willen zijn, was loodzwaar.

Tijdens het trainingskamp in Zwitserland trainde Monaco vaak twee keer per dag. Na elke zware inspanning moesten de spelers in een soort regenton met ijskoud water plaatsnemen. "Bij Feyenoord hadden we dat ook, maar was het niet echt verplicht. Hier wel, na elke training en wedstrijd", vertelt Kongolo tegen De Telegraaf. "We trainen vaak twee keer per dag. Het is toch wel even aanpoten."

Kongolo kwam in de oefenduels van Monaco volop aan spelen toe, mede omdat hij achterin op twee posities inzetbaar zijn. "Ik kan op beide posities spelen, dat is een voordeel. Monaco heeft ontzettend veel talenten. Er spelen veel jongens met een grote toekomst voor zich. Het is een eer om met dat soort gasten te spelen. Een geweldige ervaring ook. Ik wil me blijven ontwikkelen als voetballer. Sterker worden, en slimmer. Voor mij is het goed geweest om naar Monaco te gaan."