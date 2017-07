Bosz verliest weer met Dortmund: ‘We zijn wel verder dan toen bij Ajax’

Borussia Dortmund heeft ruim een week voor de wedstrijd tegen Bayern München om de Duitse Super Cup met 0-1 verloren van Espanyol. Trainer Peter Bosz zag het duel met de club uit LaLiga als een ultieme test en stelde in Zwitserland dan ook zijn beoogde basisteam op. Tien minuten voor tijd werd het enige doelpunt gemaakt door Pablo Piatti.

De voorhoede van het team van Bosz bestond uit Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé en André Schürrle, terwijl hij op het middenveld plekken het ingeruimd voor spelers als Mario Götze en Nuri Sahin. “Dit was de eerste keer dat veel spelers 90 minuten maken in de voorbereiding. Dan calculeer je in dat constant druk zetten in de tweede helft niet altijd lukt'', zei Bosz na afloop volgens het Algemeen Dagblad. “Ik heb goede zaken gezien en zaken die beter moeten. Ik vind wel dat we bij Dortmund verder zijn dan ik in de eerste weken bij Ajax was. Daar ben ik lang bezig geweest om de juiste formatie op het middenveld te vinden.”

Net als vorig jaar bij Ajax verloopt ook bij Borussia Dortmund de voorbereiding rommelig. Bosz startte met een nederlaag tegen vierdeklasser Rot-Weiss Essen. Daarna volgden overwinningen op Urawa Red Diamonds (3-2) en AC Milan (3-1). Het oefenduel met VfL Bochum eindigde in een 2-2 gelijkspel.