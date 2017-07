Bernardeschi weigert nummer 10 bij Juventus: ‘Dat moet ik verdienen’

Federico Bernardeschi heeft onlangs de overstap gemaakt van Fiorentina naar Juventus. Verwacht werd dat hij rugnummer tien zou krijgen, dat sinds het vertrek van Paul Pogba naar Manchester United vrij is. De aankoop heeft echter gekozen voor rugnummer 33, zo bleek vrijdagavond. Hij is namelijk van mening dat hij het rugnummer, dat eerder werd gedragen door spelers als Roberto Baggio, Alessandro Del Piero en Michel Platini, moet verdienen.

“Ik moet bewijzen dat ik het verdien”, aldus Bernardeschi tegenover de aanwezige media bij zijn presentatie. “Er is veel respect voor dit shirt. Ik denk dat dit de juiste manier is. In Florence heb ik bewezen dat ik het shirt waard was. Dit jaar moet ik aan de club, de trainer en mijn ploeggenoten bewijzen dat ik het nummer kan dragen. Natuurlijk vind ik nummer tien een mooi rugnummer en als het aan mij lag had ik het genomen, maar, nogmaals, ik moet het verdienen.”

Federico Bernardeschi gaat spelen met rugnummer 33 bij Juventus #juventus #bernardeschi #seria A post shared by Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) on Jul 28, 2017 at 10:46am PDT

Zijn keuze voor rugnummer 33 is een bewuste. “Ik heb dat nummer gekozen omdat ik gelovig ben. 33 is verbonden aan de beloften aan God in de Christelijke filosofie, dus dat is waarom. Het betekent meer voor mij”, aldus Bernardeschi, die voor veertig miljoen euro werd aangetrokken.