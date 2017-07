‘Southampton werkt aan rentree Van Dijk na definitief besluit’

Virgil van Dijk moet een transfer deze zomer definitief uit zijn hoofd zetten. De Oranje-international heeft bij de clubleiding van Southampton aangegeven dat hij wil vertrekken, na aanhoudende interesse van Liverpool. Nadat Van Dijk zijn vertrekwens kenbaar maakte, werd hij door manager Mauricio Pellegrino uit de selectie gezet. Desondanks zal de verdediger moeten rekenen op nog minimaal een seizoen bij the Saints. De club wil hem volgende week terug laten keren in de selectie.

De 26-jarige verdediger werd vorige week uit de selectie gezet en mocht ook niet mee op trainingskamp naar Frankrijk. Hij bleef achter in Engeland en werkte aan zijn fitheid, terwijl hij met geduld de ontwikkelingen afwachtte. In de Engelse media werd duidelijk dat Liverpool wel wilde onderhandelen met Southampton, maar alleen als de werkgever van Van Dijk eventuele biedingen op de verdediger zou overwegen. Dat blijkt niet het geval, want volgens the Telegraph gaat de Premier League-club niet meewerken aan een vertrek. Southampton wil deze zomer geen grote namen meer laten gaan. Ook Ryan Bertrand, in wie Manchester City geïnteresseerd is, mag niet weg.

Southampton is ervan overtuigd dat Van Dijk de situatie zal accepteren, omdat de verdediger ook baat heeft bij een goede vorm en seizoensstart, om wellicht in een later stadium alsnog een transfer naar een Europese topclub te maken. Van Dijk kwam sinds januari door een enkelblessure niet meer in actie. Het contract van de mandekker loopt door tot de zomer van 2022.