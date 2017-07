‘Kiwi Messi’ tekent in Friesland: ‘Er zijn ergere bijnamen te bedenken’

Marco Rojas is pas 25 jaar, maar neemt een flinke dosis ervaring mee naar sc Heerenveen. De kersverse aanwinst speelde al 35 interlands voor Nieuw-Zeeland, speelde voor zeven clubs en was in totaal goed voor 167 competitieduels. Bij zijn vorige clubs kreeg de buitenspeler de bijnaam Kiwi Messi en dat brengt de nodige verwachtingen met zich mee, weet hij. Zelf kan Rojas er wel om lachen.

"Nee, ik denk niet dat het zo erg is", vertelt de van Melbourne Victory overgekomen aanvaller na zijn perspresentatie in gesprek met Omrop Fryslân. "Als mensen goede dingen zeggen over hoe je speelt en ze maken die vergelijking... Ik kan mezelf natuurlijk niet vergelijken met Messi, hij is de beste speler ter wereld. Maar er zijn ergere bijnamen te bedenken."

De rechtsbuiten zegt dat mensen nu eenmaal graag spelers met elkaar vergelijken. "Dat is niet iets dat wij zelf doen. Ik zie het ook meer als een compliment", vertelt hij, om eraan toe te voegen dat hij liever op de flanken speelt dan centraal. "Ik ga zoveel mogelijk naar voren en houd ervan mijn tegenstander op te zoeken. Maar ik ben ook een hardwerkende speler en een teamspeler."