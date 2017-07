‘PSV was onmachtig en Luuk de Jong was weer abnormaal slecht’

PSV is belabberd aan het nieuwe Europese seizoen begonnen door donderdagavond in de derde voorronde van de Europa League op eigen veld met 0-1 te verliezen van NK Osijek, die nummer vier van Kroatië van vorig seizoen. Clubiconen Willy en René van de Kerkhof hebben geen goed woord over voor trainer Phillip Cocu en zijn team. “Het was een blamage”, aldus René.

De oud-international neemt geen blad voor de mond. De kritiek op Cocu is fel. "Het was tactiekloos. Ik weet niet wat voor tactiek hij heeft toegepast. Maar als je Davy Pröpper en Gaston Pereiro op de bank zet, vraag je om moeilijkheden. PSV was onmachtig en Luuk de Jong was weer abnormaal slecht”, aldus René tegenover Omroep Brabant. Toch ziet hij PSV de groepsfase van de Europa League wel bereiken. "Het zal zwaar worden volgende week. Maar ik ga er vanuit dat PSV het volgende week recht gaat zetten. Maar het is heel heet daar in Kroatië, dus het zal een moeilijke opgave worden."

Ook broer Willy zag de wedstrijd met lede ogen aan. "Ik ben enorm teleurgesteld in het spel van PSV", klinkt het. "Er was weinig beleving, er was geen agressiviteit. Maar het is onbegrijpelijk hoe je begint met dit elftal", zegt hij, doelend op de wisselbeurten van Pröpper en Pereiro. "Die spelers op de bank, ook Lozano. Dat zijn jonge spelers in de kracht van hun leven, die moet je gewoon vanaf de eerste minuut opstellen. PSV was niet klaar voor deze wedstrijd en het is treurig om dat te constateren.”