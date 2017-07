‘FC Twente pikt gewenste buitenspeler op bij Manchester City’

FC Twente gaat zich versterken met Isaac Buckley-Ricketts. Volgens TC Tubantia is de negentienjarige aanvaller op weg naar Enschede en wordt hij een seizoen gehuurd van Manchester City. Het dagblad meldt dat de deal met the Citizens na het weekeinde wordt afgerond.

De Engels jeugdinternational kan op beide vleugels uit de voeten. Daarmee krijgt trainer René Hake de aanvallende versterking waarnaar hij zo op zoek was. Buckley-Ricketts, rechtspoot, werd onlangs nog Europees kampioen op het EK Onder-19. In de groepsfase kwam de jeugdinternational nog in actie tegen Oranje, het duel dat de Engelsen met 1-0 wonnen.

Buckley-Ricketts speelde vorig seizoen in het beloftenteam van Manchester City. Daarin kwam hij tot zeventien wedstrijden en vijf doelpunten. Hij wordt voor het eerst uitgeleend aan een andere club en zal zoveel mogelijk ervaring willen opdoen op het hoogste niveau.