‘Zij speelden alsof het hun laatste duel was, bij PSV zag het er niet zo uit'

Een dag na de verrassende 0-1 nederlaag tegen NK Osijek baalt Jeroen Zoet nog steeds. De doelman miste de wil om te winnen bij PSV en zag dat de bezoekers uit Kroatië wel alles uit de kast haalden. "Zij spelen een wedstrijd alsof het hun laatste is. Bij ons zag het er niet zo uit", zegt Zoet.

PSV speelde de gehele wedstrijd onder de maat, oogde inspiratieloos en had weinig uitgespeelde kansen. Het verschil werd gemaakt in de tweede helft, nadat PSV ook voor rust geen voet aan de grond kreeg. "Je zou wel denken dat we uit de startblokken zouden schieten, maar het is niet gebeurd. Dat is iets wat we volgende week wel moeten doen."

Zoet vindt het lastig om het debacle te verklaren. "Ik weet niet of je gisteren de wedstrijd hebt gezien? Ik probeer het wel mee te geven aan iedereen, net als een aantal andere jongens. Maar daar heb je soms niet alle grip op", geeft hij aan voor de camera van FOX Sports. Over zes dagen moet PSV de achterstand zien recht te trekken in Kroatië.