VIDEO - Reserves Ajax niet langs Hull City in doelpuntrijk duel

Reserves Ajax niet langs Hull City in doelpuntrijk duel

Waar de hoofdmacht van Ajax afgelopen woensdag in Frankrijk met 1-1 gelijkspeelde tegen OGC Nice, kwamen de reserves van de Amsterdammers vrijdagmiddag in actie. Op De Toekomst was Hull City, vorig seizoen gedegradeerd uit de Premier League, de tegenstander. Het werd een doelpuntrijk duel, waarin beide ploegen drie keer mochten juichen.