‘Het is zonde, maar Arsène geeft simpelweg de voorkeur aan die andere twee’

Wojciech Szczesny mag zich sinds anderhalve week speler van Juventus noemen. De Oude Dame nam de keeper voor minstens 12,2 miljoen euro van Arsenal, nadat Szczesny twee seizoenen was verhuurd aan AS Roma. Onder Arsène Wenger was er geen perspectief op speeltijd voor de Pool en dat betreurt David Seaman, die denkt dat Szczesny de juiste beslissing heeft genomen.

De voormalig doelman, die tussen 1990 en 2003 tot 405 competitieduels voor Arsenal kwam, noemt de transfer desondanks 'zonde'. "Ik houd er niet van om goede keepers te zien vertrekken bij Arsenal. De club heeft natuurlijk Petr Cech en David Ospina, terwijl Emiliano Martínez het ook goed doet. Ik denk dat het uiteindelijk goed is voor Wojciech zelf, omdat hij voor een grote club als Juventus gaat spelen", vertelt hij vrijdag aan Goal. "Er is natuurlijk nog wel het kleine probleem van Gianluigi Buffon uit de basis spelen."

Szczesny maakte tijdens zijn verhuurperiode een goede indruk bij Roma. Vorig seizoen miste hij geen minuut in de competitie en hield Szczesny vaker een clean sheet dan elke andere Serie A-keeper. Toch waren twee jaar in Rome niet genoeg om Arsenal te overtuigen, stelt Seaman. "Op dit moment niet. Ik denk niet dat er plek voor hem is. Wenger heeft twee ervaren keepers tot zijn beschikking, dus zou hij voornamelijk bij de reserves terechtkomen. Je kunt hem niet vergelijken met Cech, want Cech heeft alles gewonnen en alles gepresteerd."

"Wojciech heeft een leeftijd waarop hij moet spelen. Soms kan het gemakkelijk worden om de tweede keus te blijven, maar je moet jezelf blijven uitdagen", doceert de 75-voudig Engels international, die driemaal kampioen werd met Arsenal. "Afgaande op het feit dat Wenger ervoor koos om Ospina op te stellen in de Champions League en Cech in de Premier League, denk ik ook niet dat Szczesny de tweede keus zou zijn. Dat ligt volgens mij niet aan zijn kwaliteiten, want die heeft hij. Arsène geeft simpelweg de voorkeur aan die andere twee."