AS Roma en AC Milan vliegen elkaar aan: ‘Ze zijn geschift geworden’

AC Milan en AS Roma hebben het verbaal met elkaar aan de stok. Volgens voorzitter James Pallotta van Roma is competitiegenoot Milan 'geschift': de kapitaalkrachtige club spendeerde deze zomer al 210 miljoen euro aan tien nieuwe spelers, maar de nieuwe eigenaars hebben de eigen financiën niet eens op orde, waarschuwt Pallotta. Bij monde van algemeen directeur Marco Fassone reageert Milan fel op die uitspraken.

Met André Silva, Hakan Calhanoglu, Andrea Conti, Mateo Musacchio, Ricardo Rodríguez, Franck Kessié, Fabio Borini, Antonio Donnarumma, Leonardo Bonucci en Lucas Biglia staat de teller bij Milan op tien zomeraanwinsten. De activiteit op de transfermarkt is mogelijk door de komst van de nieuwe Chinese eigenaars onder leiding van Yonghong Li. Toen Silvio Berlusconi zijn aandelen afstond, sprong de Amerikaanse hedgefund Elliott bij om de overdracht mogelijk te maken. Reuters meldde destijds dat Elliott driehonderd miljoen euro betaalde aan het Chinese consortium en dat wordt vrijdag herhaald door Roma. Volgens Milan ging het om aanzienlijk minder geld.

"De UEFA is, als het gaat over Financial Fair Play, een complete sh*tshow voor ons", fulmineert de Amerikaanse voorzitter Pallotta van Roma in gesprek met Sirius XM. "Met de manier waarop wij het roer omgooiden ten opzichte van de vorige clubleiding, zouden wij het uithangbord moeten zijn. Ik heb geen idee wat er gaande is bij Milan. Het slaat nergens op. Ze hadden niet eens het geld om dit team te kopen, want ze moesten bijna driehonderd miljoen euro lenen van een paar mensen die ik ken, tegen een vrij hoge rente. Ze spenderen, of doen in ieder geval flinke aanbetalingen, om spelers te halen. Dat keert zich tegen ze."

Milan heeft de droom om terug te keren in de Champions League, maar dat zal volgens Pallotta niet genoeg zijn om de rekeningen te betalen. "Als de salariskosten net zo hoog lijken als de omzet, heb ik geen idee wat er in godsnaam aan de hand is. Ze zijn de enigen in de Serie A die geschift zijn geworden", concludeert de preses. Het interview zorgde voor verbaasde gezichten in San Siro, zo laat directeur Fassone van Milan weten via de officiële Facebook-pagina van i Rossoneri. "Beste meneer Pallotta, wij zijn klaar voor een confrontatie. Laten we onze financiële balansen met elkaar vergelijken", stelt Fassone voor.

"We waren verbijsterd toen we vanmorgen zijn verklaring lazen, vooral vanwege de toon. Het is in Italië ongebruikelijk dat een club een andere club zo rechtstreeks aanvalt, met zulk taalgebruik. Daarnaast waren we verbijsterd door de onjuistheden in de verklaring", geeft de beleidsmaker aan. "Ik kon niet geloven dat ik hoorde dat de eigenaars van Milan niet het geld hadden om de club te kopen. Hij noemde bovendien verkeerde cijfers: iedereen weet dat het aandeel van Elliott 180 miljoen euro bedroeg op een totaal van 740 miljoen. Nogmaals: de onjuistheden en de toon zijn op z'n minst twijfelachtig."

"Ik weet niet wat hij bedoelde, toen hij zei dat we de rekening nog wel gepresenteerd krijgen. Ik weet niet of dat een bedreiging was", voegt Fassone daaraan toe. Hij zegt verder verontrust te zijn door de aantijging dat Milan 'geschift' is. Volgens de directeur handelen hij en zijn mede-directieleden juist rationeel en berekenend. "Bij elke investering slaan we aan het rekenen en houden we in het achterhoofd hoeveel geld we nog tegemoet kunnen zien. De spelers die we hebben binnengehaald, zorgen ervoor dat de club meer waard is. Ons kapitaal staat op het veld: het zijn jonge, succesvolle en veelbelovende spelers."

In een officieel statement op de website van Roma doet voorzitter Pallotta een verzoeningspoging. "Ik verontschuldig me als ik onjuiste informatie heb verschaft", vertelt hij. "Ik geef veel om het Italiaanse voetbal en om de terugkeer van Italië aan de top. Ik verwacht daarbij dat elke club een bijdrage levert aan een sterkere en duurzamere competitie, zoals we bij Roma doen. Ik wens Milan en zijn nieuwe eigenaars het beste. Ik zie graag dat het nieuwe leiderschap bij Milan bijdraagt aan de ontwikkeling van de Serie A."