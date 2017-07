Ajax-reserves in doelpuntenfestijn niet langs Engelse degradant

Twee dagen na de remise van Ajax op bezoek bij OGC Nice (1-1) heeft een reserveteam van de Amsterdammers met 3-3 gelijkgespeeld tegen Hull City. In een besloten oefenduel wist Ajax een 0-1 achterstand om te buigen in een 3-1 voorsprong, maar de Premier League-degradant sleepte toch nog een gelijkspel uit het vuur op De Toekomst. Frenkie de Jong, Klaas-Jan Huntelaar en Vaclav Cerny waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie van Ajax.

Marcel Keizer stuurde zijn B-keus het veld in. Op De Toekomst keek Ajax al vroeg tegen een achterstand aan, nadat ex-AZ'er Markus Henriksen het strafschopgebied betrad en Benjamin van Leer verschalkte. De gelijkmaker liet echter niet lang op zich wachten: een van richting veranderd schot van De Jong in een druk zestienmetergebied liet doelman Allan McGregor kansloos. Even later greep Ajax de leiding: Mitchell Dijks werd gelanceerd en vond Huntelaar, die van dichtbij afrondde.

In de tweede helft nam Ajax verder afstand, doordat Cerny op aangeven van De Jong tot scoren kwam. Ajax leek het duel dus naar zich toe te trekken, maar Hull knokte zich terug. Een lage uithaal van Dan Batty van binnen het strafschopgebied betekende de 3-2, waarna James Weir op aangeven van Adama Diomandé de eindstand bepaalde.