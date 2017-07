Miedema haalt uit na kritiek: ‘Die heeft zeker niet zoveel voetbalverstand’

Het EK in eigen land verloopt met drie overwinningen in de groepsfase tot nu toe voorspoedig voor de Oranje-vrouwen, maar Vivianne Miedema is er nog niet echt in geslaagd om haar stempel op het toernooi te drukken. De goalgetter in de spits bij het Nederlands elftal staat na de ontmoetingen met Noorwegen, Denemarken en België nog droog en dat leidt al voorzichtig tot wat kritiek.

Haar voormalige ploeggenoot Daphne Koster opperde al om wellicht voor een andere optie in de spits te kiezen. Miedema zelf is het hier echter niet mee eens: “Dan heeft Koster zeker niet zoveel voetbalverstand. Van haar zou je dat wel verwachten. Als je er een andere speelster neerzet, krijgen Lieke (Martens, red.) en Sjaan (Shanice van de Sanden, red.) minder ruimte. Dan verlies je het effect dat we nu hebben op de tegenstander”, reageert ze fel tegenover het NRC.

Miedema kwam er al snel achter dat de tegenstanders op WEURO 2017 van plan zijn om haar weinig ruimte te geven: “Ze zetten me helemaal vast met drie of vier man. De Noren, de Denen, de Belgen. Superfrustrerend. Terwijl Sjaan en Lieke vrolijk over het veld rennen. Zijn ze hun mannetje voorbij, dan staat er niemand meer. Ik kan geen kant op, zat al na de eerste helft met de Belgen bont en blauw in de kleedkamer.”

Miedema weet ook dat het op die manier lastig wordt voor haar medespeelsters om haar te bereiken. Desondanks zit ze wel lekker in haar vel, in tegenstelling tot tijdens het WK van twee jaar geleden in Canada, toen zij er ook niet in slaagde om het net te vinden: “Ik heb gewoon een ondankbare job in deze wedstrijden. Vooral als ik zie dat anderen wel vrijheid hebben. Kritiek, ach. Ik denk dat mijn cijfers genoeg zeggen en ondanks dat ik niet scoor voetbal ik prima.”