Actief Heerenveen presenteert aanwinsten: ‘Ze brengen snelheid en diepte’

Marco Rojas en Nemanja Mihajlovic zijn vrijdagmiddag officieel voorgesteld als nieuwste aanwinsten van sc Heerenveen. De vleugelaanvallers komen over van respectievelijk Melbourne Victory en Partizan Belgrado. Rojas tekende voor twee seizoenen met een optie voor een derde jaar in Friesland; Mihajlovic verbond zijn toekomst voor drie seizoenen aan Heerenveen, met eveneens een optie voor een extra seizoen.

Heerenveen heeft enkele drukke dagen achter de rug, want donderdag versterkte de club zich al met Denzel Dumfries. In totaal staat het aantal nieuwelingen deze zomer op vijf, na de eerdere komst van Daniel Höegh en Warner Hahn. Met de nieuwe vleugelaanvallers reageert Heerenveen op het vertrek van Luciano Slagveer, terwijl de club ook rekening moet houden met transfers van Sam Larsson en Arber Zeneli.

"Marco en Nemanja brengen snelheid en diepte. Wij hebben spelers die graag in de bal willen komen, vandaar dat onze scouts gekeken hebben naar voetballers die diepgang aan ons spel toevoegen", vertelt technisch manager Gerry Hamstra op de clubwebsite. Diezelfde Hamstra beaamde vrijdag in de Leeuwarder Courant dat Heerenveen inspeelt op de toekomst. "Sam is echter nog gewoon onderdeel van de groep. Wij werken pas mee aan een vertrek bij een goede prijs."