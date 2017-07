Dani Alves distantieert zich van rol in Neymar-transfer: ‘Leugens’

Het begint er steeds meer op te lijken dat Neymar daadwerkelijk naar Paris Saint-Germain vertrekt en als de Braziliaan daadwerkelijk voor de Franse grootmacht kiest, wordt hij weer herenigd met landgenoot, en voormalige ploeggenoot bij Barcelona, Dani Alves. De rechtsback zou achter de schermen bezig zijn om Neymar over te halen, maar wil hier niets van weten.

“Leugens. Ik ben niet bezig met het overtuigen van iemand. Als ik met hem praat, hebben we het over alles behalve voetbal. Als hij gelukkig is, ben ik dat ook”, reageert Alves via Twitter op een publicatie van Onda Cera. Enkele dagen geleden doken er ook geruchten op dat de verdediger PSG boven Manchester City had verkozen omdat Neymar hem had verzekerd dat hij naar het Parc des Princes zou gaan, maar dit lijkt moeilijk te rijmen met Alves’ woorden.

Les Parisiens worden al geruime tijd in verband gebracht met de komst van Neymar en zouden bereid zijn om aan de transferclausule van 222 miljoen euro in het nog tot 2021 doorlopende contract van de Braziliaan in het Camp Nou te voldoen. Vrijdagochtend werd bekend dat de dribbelaar een promotiereis naar China laat schieten vanwege ‘transferperikelen’.