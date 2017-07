‘Eerst zou hij naar Real Madrid gaan en nu is het weer Barcelona’

Hoewel een transfer van Neymar naar Paris Saint-Germain nog niet beklonken is, zou Barcelona achter de schermen al druk bezig zijn met het vinden van een vervanger. Eden Hazard zou volgens diverse Spaanse media hoog op het verlanglijstje van de club staan, maar Antonio Conte verzekert dat Chelsea niet zal meewerken aan een vertrek van zijn sterspeler.

"Hij is erg gelukkig bij Chelsea en wil voor deze club spelen, ik weet niet waar het verhaal vandaan komt", reageert de manager van the Blues tegenover diverse Engelse media op de geruchten. "In het verleden heb ik ook veel gelezen over de vermeende belangstelling van Real Madrid. Eerst zou hij naar Real gaan en nu is het weer Barcelona. Zo werkt de markt nu eenmaal en daar moeten we begrip voor opbrengen.”

Hazard revalideert momenteel nog altijd van een enkelblessure die hem sinds begin juni al aan de kant houdt. "Het is moeilijk om te zeggen wanneer hij terug zal zijn", vervolgt Conte, die door blessureleed ook nog altijd niet de beschikking heeft over miljoenenaankoop Tiemoué Bakayoko. "We hopen hen er gauw weer bij te hebben. We weten hoe belangrijk beiden zijn, maar we zullen ze niet opjagen."