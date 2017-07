‘Absoluut, ik weet zeker dat hij een goede opvolger is van Elia bij Feyenoord’

Feyenoord nam na een succesvol seizoen afscheid van Eljero Elia en haalde vervolgens jeugdexponent Jean-Paul Boëtius terug als vervanger. Ruben Schaken, die in het verleden vijf jaar voor de Rotterdammers speelde, heeft alle vertrouwen in Boëtius en verwacht ook dat Tonny Vilhena nog één seizoen gaat vlammen in De Kuip.