Avontuur op Cyprus al na drie wedstrijden voorbij voor Mario Been

Mario Been is nog voordat het nieuwe voetbalseizoen op Cyprus is begonnen ontslagen bij APOEL Nicosia. De 53-jarige trainer is vrijdag door de Cypriotische recordkampioen op straat gezet naar aanleiding van de nederlaag eerder deze week in de derde voorronde van de Champions League tegen het Roemeense Viitorul.

Been wist zich in de tweede voorronde van het miljardenbal met APOEL nog wel te ontdoen van Dudelange uit Luxemburg, maar woensdag sloeg de ex-trainer van onder meer Feyenoord en NEC een modderfiguur met zijn elftal. APOEL ging met 1-0 onderuit tegen de kampioen van Roemenië en wacht zodoende volgende week een zware opgave. Naast Been is ook zijn assistent Damien Hertog ontslagen.

Been was pas sinds deze zomer actief op het eiland. De geboren Rotterdamer was vorig jaar als rechterhand van Dick Advocaat werkzaam bij Fenerbahçe. Eerder zwaaide hij als coach de scepter bij Excelsior, NEC, Feyenoord en Racing Genk. Bij die twee laatste clubs werd hij ook al op straat gezet door de clubleiding.

"De fans waren zeer teleurgesteld omdat wij een wedstrijd hebben verloren, op basis daarvan zijn wij ontslagen. Je kunt een wedstrijd verliezen in de Champions League, zeker tegen een goede ploeg uit het gerenommeerde voetballand Roemenië", zegt Been in een reactie tegen Voetbal International. "Ik dacht dat de president een geintje maakte toen hij het ontslag mededeelde. De president moest een statement maken naar de fans, hij verontschuldigde zich bijna."