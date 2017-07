Groningen laat overbodige verdediger transfervrij naar Cambuur gaan

Martijn van der Laan keert definitief terug bij SC Cambuur. De Jupiler League-club laat vrijdagmiddag via de officiële kanalen weten de 28-jarige verdediger per direct over te nemen van FC Groningen, dat het contract van Van der Laan ontbonden heeft. Hij is na Bryan Smeets, Darren Rosheuvel en Mathias Schils alweer de vierde aanwinst deze week voor Cambuur.

Van der Laan had nog een contract tot halverwege volgend jaar in het Noordlease Stadion, maar Groningen heeft dus besloten de samenwerking met onmiddellijk ingang te beëindigen. Van der Laan kwam het afgelopen seizoen al niet meer voor in de plannen van trainer Ernest Faber: slechts tweemaal kwam hij in actie in de Eredivisie en na de jaarwisseling zou hij zelfs helemaal niet meer deel uitmaken van de wedstrijdselectie van Groningen.

Hij keert nu definitief terug op het oude nest. De linkspoot verdedigde vanaf 2011 drie jaar de clubkleuren van Cambuur en verdiende in de zomer van 2014 een transfer naar Groningen. Na een tegenvallend debuutjaar werd hij in het seizoen 2015/2016 al op huurbasis gestald bij Cambuur, dat Van der Laan nu dus opnieuw terughaalt naar Friesland.