Roda pikt zesde zomeraanwinst op bij Borussia Mönchengladbach

Roda JC Kerkrade heeft zich voor komend seizoen weten te versterken met Tsiy William Ndenge. De twintigjarige middenvelder wordt gehuurd van Borussia Mönchengladbach, zo laat de Bundesliga-club vrijdag weten via de officiële kanalen.

Roda had tien dagen geleden al bevestigd dat Ndenge enkele dagen op proef zou komen bij de club. De Duits jeugdinternational ging met de Limburgers mee op trainingskamp en heeft trainer Robert Molenaar dus weten te overtuigen van zijn kwaliteiten. Ndenge is afkomstig uit de jeugdopleiding van Gladbach, maar van een debuut in de hoofdmacht kwam het nog niet.

Ndenge is na Filip Kurto, Mario Engels, Hidde Jurjus, Simon Gustafson en Jorn Vancamp de zesde zomeraanwinst voor Roda. De drie laatstgenoemden maakten allen op huurbasis de overstap naar het Parkstad Limburg Stadion. De ploeg van Molenaar oefent deze week nog tegen het Belgische Lierse SK, alvorens het de nieuwe voetbaljaargang in de Eredivisie volgend weekend start met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.