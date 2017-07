‘Balen, ik ben een spits en word nu bij PSV beoordeeld als buitenspeler’

PSV beleefde donderdagavond met de 0-1 nederlaag tegen het Kroatische NK Osijek een valse start van het nieuwe seizoen en de kritiek op het spel van de Eindhovenaren was na afloop van het Europa League-treffen niet mals. Jürgen Locadia speelde net als de meeste van zijn ploeggenoten een ongelukkige wedstrijd en sprak na het duel zin zorgen uit.

“Dat we zo weinig creëren, vind ik wel zorgwekkend. Zeker in een thuiswedstrijd, zeker tegen zo’n tegenstander”, analyseerde hij in gesprek met Voetbal International. Locadia begon de wedstrijd als linksbuiten, een positie die hij in de afgelopen seizoenen vanwege de aanwezigheid van Luuk de Jong vaker vervult. De aanvaller vindt zelf echter dat op de flank niet goed tot zijn recht komt.

“Ik speelde zelf een ongelukkige wedstrijd, weet ook niet goed hoe ik me nu voel. Ik ben een spits en ik word nu afgerekend op mijn acties als buitenspeler. Dat is balen, maar ik zal dat accepteren”, gaat hij verder. Toch wil hij de schuld niet compleet bij de keuze van Phillip Cocu leggen, aangezien zijn tegenvallende optreden volgens Locadia vooral aan hemzelf lag.

“Dingen die normaal wel goed gaan, gingen nu niet goed. Misschien wilde ik wel gewoon te graag, ik heb namelijk een hele goede voorbereiding gehad. Ik was denk ik te gretig”, sluit hij af. Locadia kende in de spits in het seizoen 2013/14 met zeventien doelpunten en zes assists zijn beste jaar. In de afgelopen seizoenen kwam hij, mede door aanhoudend blessureleed, niet in de buurt van die cijfers.