‘Jonge Ajax-aanwinst maanden buitenspel na in vakantie opgelopen blessure’

Mateusz Gorski moet voorlopig nog wachten op zijn officiële debuut voor Ajax. De zeventienjarige doelman is dit seizoen eindelijk speelgerechtigd na zijn winterse komst van FC Wroclaw, maar Gorski heeft zich tijdens zijn vakantie geblesseerd aan zijn schouder. Hij ligt daardoor zeker 'een paar maanden' uit de roulatie, zo meldt Ajax Showtime.

Gorski is inmiddels onder het mes geweest en zal als hij weer fit is aansluiten bij Ajax Onder-19. In de selectie van nieuwbakken trainer John Heitinga zal hij de concurrentiestrijd tussen de palen moet aangaan met Issam El Maach en Nick Plomper. Hij tekende begin dit jaar een contract dat hem voor drie seizoenen aan de Amsterdamse club bindt.

Het is niet de eerste keer dat Ajax het debuut van een uit het buitenland afkomstige jeugdspeler moet uitstellen vanwege een zware blessure. De club ging vorig jaar in zee met het Hongaarse aanvalstalent Olivér Horváth, maar hij liep vrijwel onmiddellijk na zijn komst van MTK Budapest een zware knieblessure op. Ook hij debuteerde nog niet, maar is inmiddels wel weer fit.