‘Arsenal meldt zich met derde bod van vijftig miljoen euro in Monaco’

Het lijkt Arsenal er alles aan gelegen Thomas Lemar deze zomer naar Engeland te halen. De Londense club ving al tweemaal bot bij AS Monaco, maar the Gunners hebben inmiddels een derde aanbieding neergelegd in het prinsdom teneinde de aanvallende middenvelder over te nemen, zo meldt de vrijdageditie van L’Équipe.

Nadat de eerste twee aanbiedingen van respectievelijk 40 en 45 miljoen euro niet het gewenste effect hadden gesorteerd voor Arsenal, zou de club nu liefst 50 miljoen euro overhebben voor Lemar. Eigenaar Vadim Vasilyev van de Monegasken sloot een vertrek van de 21-jarige creatieveling eerder nog uit, maar tegenover het derde bod van Arsenal zou hij niet per se onwelwillend staan.

Lemar is sinds de zomer van 2015 actief voor Monaco, dat hem destijds voor slechts vier miljoen euro wegplukte bij SM Caen. Hij was in zijn debuutjaar goed voor 5 doelpunten in 26 competitiewedstrijden, maar beleefde afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak. Lemar was een van sterkhouders in de succesformatie van Leonardo Jardim en blonk uit in de Champions League met goals tegen Tottenham Hotspur en assists tegen Manchester City en Borussia Dortmund. Hij debuteerde in november vorig jaar bovendien voor de nationale ploeg van Frankrijk.