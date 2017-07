Heerenveen heeft opvolgers Larsson al binnen: ‘Werken pas mee bij goede prijs’

Sam Larsson lijkt aan te sturen op een vertrek bij sc Heerenveen en de Friezen hebben in de tussentijd ook niet stil gezeten. Marco Rojas en Nemanja Mihajlovic worden vrijdag gepresenteerd als nieuwe aanwinsten voor de vleugels.

De situatie van Larsson in het Abe Lenstra Stadion is echter onveranderd, zo verzekert technisch manager Gerry Hamstra tegenover de Leeuwarder Courant: “We spelen met de twee nieuwe aanvallers, die de selectie per direct versterken, ook in op de toekomst. Sam is echter nog gewoon onderdeel van de groep. Wij werken pas mee aan een vertrek bij een goede prijs.”

Larsson lijkt hoe dan ook op weg naar de uitgang en weigerde onlangs op de teamfoto te gaan. De vleugelaanvaller wordt in verband gebracht met Celta de Vigo, dat donderdag naar verluidt een bod van zeven miljoen euro bij Heerenveen neer heeft gelegd. Ook Fiorentina en FC Porto zouden in de markt zijn voor Samba Sam.