De Bruyne: ‘De inkomsten van Man City zullen hoger zijn dan 220 miljoen euro’

Manchester City rondde vorige week de komst van Benjamin Mendy af en bracht daarmee zijn totale uitgaven op de transfermarkt deze zomer op liefst 240 miljoen euro. Kevin De Bruyne zegt zich bewust te zijn van de hoge bedragen die tegenwoordig zijn gemoeid met transfers, maar stelt dat het zich vroeg of laat zal uitbetalen voor the Citizens.

"Zo is de huidige markt nou eenmaal. Er wordt veel geld uitgegeven, maar er komt ook veel binnen", wordt de Belgische middenvelder geciteerd door the Manchester Evening News. "Wie kan zeggen dat het normaal is om 220 miljoen euro (daadwerkelijk 240 miljoen euro, red.) uit te geven? Dat is het niet, maar gezien de competitie waarin we zitten en de huidige situatie van de voetballerij, zijn het normale bedragen. Natuurlijk is het veel geld, maar de club heeft gedaan van het moest doen. De inkomsten van de club zullen hoger zijn dan 220 miljoen euro."

De Bruyne bereidt zich momenteel met Manchester City in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen. Woensdagnacht werd Real Madrid op een 4-1 nederlaag getrakteerd. "Ik denk dat we op de juiste weg zijn", vervolgt de spelmaker, die zelf goed was voor drie assists. "Natuurlijk zegt deze wedstrijd niet heel veel, maar het geeft aan dat we op de juiste weg zijn." Het elftal van Josep Guardiola speelt nog twee oefenduels voordat op 12 augustus de seizoensouverture in de Premier League tegen promovendus Brighton & Hove Albion wacht.