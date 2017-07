‘Het is bijzonder belangrijk dat hij bij Borussia Dortmund blijft’

Bij Borussia Dortmund prijst men zich gelukkig nu lijkt dat sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang de club trouw blijft. De spits uit Gabon stond lang in de nadrukkelijke belangstelling van onder andere AC Milan, maar een zomers vertrek zou volgens diverse Duitse media niet meer tot de mogelijkheden behoren.

"Het is bijzonder belangrijk dat hij blijft", zegt ploeggenoot Marcel Schmelzer op het digitale thuis van Dortmund over Aubameyang, die afgelopen seizoen in 32 wedstrijden in de Bundesliga goed was voor 31 doelpunten. "Dat geeft aan hoe belangrijk hij is voor het team. Hij is een topspits, we hebben hem simpelweg nodig. We hebben altijd benadrukt dat als hij een transfer zou willen, we daar begrip voor zouden hebben. We zouden echter gelukkiger zijn als hij zou blijven en nu is dat daadwerkelijk het geval."

Volgens de linkervleugelverdediger is Aubameyang ook in de kleedkamer van die Borussen van grote waarde. "Hij is belangrijk in de selectie, omdat hij bijvoorbeeld de Franse taal kent. Hij is meerdere talen machtig, wat hem een belangrijke, verbindende figuur maakt. Daarnaast zorgt hij ook voor de nodige humor", besluit Schmelzer. Dortmund opent het nieuwe seizoen in Duitsland volgende week met de wedstrijd om de Supercup tegen Bayern München.