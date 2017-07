Heb jij ongelooflijke voetbalskills? adidas zoekt naar 32 kandidaten!

Lionel Messi en Kasper Dolberg spreken natuurlijk veel voetbalfans aan met hun veelzijdigheid en onverwachte acties. Maar ook op amateurvelden of pleintjes zijn spelers met veel skills en uitstraling te vinden. Zij verdienen het om net als Messi als Nemeziz te worden aangewezen. Daarom is adidas een zoektocht gestart naar 32 unieke kandidaten uit de Benelux. Zij kunnen zich de komende maand bewijzen, maar het zal niet makkelijk voor ze worden.

Via on- en offline challenges heeft adidas pittge challenges klaarstaan. Het kleine aantal spelers dat tijdens deze uitdagingen weten te imponeren, kwalificeren zich voor een knock-out toernooi in Amsterdam op 19 augustus. Kasper Dolberg zal één speler kronen tot de ultieme Nemeziz van de Benelux en de winnaar zal het hele seizoen worden voorzien van nieuwe outfits, schoenen en bezoekt de beste wedstrijden en events.

De zoektocht naar de 32 spelers die het meeste indruk maken start vandaag direct door het hele land; on- en offline. Om de jacht op het ultieme talent te ondersteunen, zullen ook Ajax, Anderlecht en hun spelers Kasper Dolberg en Massimo Bruno deelnemers uitkiezen. Op de Open Dagen van RSC Anderlecht (30 juli) en Ajax (4 augustus) zal er talent worden gescout. Kortom: een mooie kans om te schitteren voor je favoriete club of speler.

Daarnaast zullen er diverse freestylers, zoals de Belgische viervoudig wereldkampioen panna Ilyas ‘Toubz’ en KNVB-straatvoetbalambassadeur Nasser ‘el Jackson’, deelnemers selecteren met online challenges. Elke dag is er een nieuwe challenge, die te vinden is op Voetbalzone. Door een video te posten met #NemezizNext kun je meedoen in een poging indruk te maken. Er zijn dus veel mogelijkheden om je bij de beste 32 spelers te proberen te scharen, maar alleen de beste zullen door de bikkelharde selectieprocedure heen komen.

Dolberg daagt jullie uit: ben jij de #NemezizNext?

Uiteindelijk zullen op 19 augustus de 32 gekozen spelers in de MiCoach-hal in Amsterdam strijden om de NEMEZIZ-titel. Behalve een mooi avontuur en eeuwige roem, loop je er als winnaar dus het hele jaar bij als een prof, met de nieuwste schoenen en outfits.

Lionel Messi, Roberto Firmino en Kasper Dolberg spelen het komende seizoen op unieke schoenen gemaakt van tape: de adidas NEMEZIZ. De revolutionaire schoen is vanaf 3 augustus in de ‘Ocean Storm’-uitvoering erkrijgbaar en richt zich op de veelzijdige, onvoorspelbare spelers in het elftal.