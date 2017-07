‘De sportieve rivaliteit tussen mij en De Gea is goed voor Manchester United’

David de Gea gaat beginnen aan zijn zevende seizoen als doelman van Manchester United. De 26-jarige Spanjaard werd sinds zijn komst van Atlético Madrid in de zomer van 2011 meermaals in verband gebracht met een terugkeer naar zijn vaderland, maar vooralsnog wist United de sluitpost te behouden voor de club. Sergio Romero fungeert op Old Trafford in principe als back-up van De Gea, maar hij zegt niet te hopen op een zomers vertrek van zijn directe concurrent.

"Het is goed voor de club als er een sportieve rivaliteit bestaat tussen David en mij", wordt de ex-keeper van onder meer AZ geciteerd door diverse Engelse media. "De waarheid is dat we vrienden zijn. We werken hard om elkaar zo te helpen. Het is belangrijk dat we op deze manier blijven werken, zodat we het beste uit elkaar kunnen halen. Als hij de druk op mij verhoogt, verhoog ik de druk om hem. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met de jonge Joel Pereira."

Romero werd halverwege 2015 door Louis van Gaal naar United gehaald. Afgelopen seizoen was de dertigjarige Argentijn de eerste keus van manager José Mourinho in het Europa League-toernooi, dat door United uiteindelijk op zijn naam werd geschreven. "We zullen voor elke wedstrijd te horen krijgen wie er gaat keepen", vervolgt hij over de concurrentiestrijd met De Gea. "We zullen hard blijven werken en in de minuten die ik maak, zal ik proberen mezelf positief te profileren. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de manager. Hij had veel geloof in mij en de resultaten bewezen waarom."