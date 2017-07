Villarreal verkoopt ook tweede Dos Santos voor miljoenen aan LA Galaxy

Jonathan dos Santos maakt de oversteek naar de Verenigde Staten. Villarreal heeft de middenvelder aan Los Angeles Galaxy verkocht, zo maken de clubs via de officiële kanalen bekend. Met de overgang van de 27-jarige Dos Santos naar de Major League Soccer-club is een bedrag van bijna 4,5 miljoen euro gemoeid.

Dos Santos wordt in Los Angeles herenigd met zijn een jaar oudere broer Giovanni, die in 2015 ook van Villarreal werd overgenomen. Beiden speelden al in de jeugdopleiding van Barcelona met elkaar samen en daarna ook in Vila-real. Terwijl de oudste tal van clubs in zijn loopbaan versleet, bleef Jonathan dos Santos tot medio 2014 in dienst van Barcelona.

Dos Santos maakte daarna de overstap naar Villarreal, waar hij de afgelopen seizoenen tot negentig wedstrijden kwam. In Los Angeles gaat de Mexicaans international omgerekend naar verluidt 2 à 2,5 miljoen euro verdienen, als designated player. Broer Giovanni en Romain Alessandrini genieten dezelfde status.