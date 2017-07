Viergever onder de indruk: ‘Hij heeft een Ajax-hart en groeit supersnel’

Nick Viergever denkt dat Donny van de Beek de naar Everton vertrokken Davy Klaassen kan doen vergeten bij Ajax. De jongeling was in het eerste officiële duel van het seizoen meteen belangrijk voor de Amsterdammers. Van de Beek nam de gelijkmaker in het Champions League-duel met OGC Nice (1-1) voor zijn rekening en beeldde vervolgens het rugnummer van Abdelhak Nouri uit.

"Allebei hebben ze veel loopvermogen, duelkracht, lijden ze weinig balverlies, scoren ze makkelijk, hebben ze een Ajax-hart", zo vertelt Viergever in gesprek met de Volkskrant. "Davy heeft veel ervaring, dat zag je aan sommige passes, acties. Maar Donny groeit supersnel."

Het liefst zou Van de Beek met Nouri aan zijn zijde doorbreken. Hij is binnen de selectie van Marcel Keizer de grootste vriend van de middenvelder, die enkele weken geleden onherstelbare hersenschade opliep. Het zijn dan ook zeer moeilijke weken voor Van de Beek. "Soms staan we te darten en zie je hem helemaal opleven", zo stelt Viergever. "Maar als Appies naam valt, heeft hij het daar moeilijk mee."

De oudere voetballers in de selectie proberen de jongeren wat op te beuren. "Sommige jongens hadden eerst moeite om te gaan trainen", haakt Lasse Schöne in. "Dan zeg je: 'Luister, als je gaat trainen, ben je het echt even kwijt. Dan mag je ook plezier hebben. Dat is fijn, positief, gezond."