Amrabat: ‘Hij is ongelooflijk belangrijk voor Feyenoord en voor mij’

Sofyan Amrabat geniet met volle teugen van zijn eerste weken bij Feyenoord. De twintigjarige middenvelder heeft inmiddels zelf ondervonden dat de Rotterdamse club de overtreffende trap van een volksclub als voormalig werkgever FC Utrecht is. Tijdens het oefenduel met SC Freiburg (1-0) op het trainingskamp in Oostenrijk werd zijn naam volop door de fans gescandeerd, naar alle waarschijnlijkheid vanwege de arbeidsethos van de middenvelder.

"Ik ben een vechter, een doorbijter", vertelt Amrabat in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik heb respect voor tegenstanders, maar ga niet voor ze opzij. Daarbij zal ik altijd alles geven. Met die houding ben ik ervan overtuigd dat ik ga slagen bij Feyenoord. Ik weet namelijk zeker dat ik het niveau aankan. Dat heb ik vorig jaar wel bewezen. In duels tegen de topclubs was ik op mijn best."

Amrabat heeft veel aan de adviezen van Karim El Ahmadi, die hij 'ongeloolijk belangrijk' voor Feyenoord acht. "En speciaal ook voor mij. Hij is zoveel met me bezig. Op het veld en in de kleedkamer. Vaak zijn het maar kleine dingetjes. Van die opmerkingen hoe je moet staan, wanneer je de diepte moet zoeken, dat soort zaken. Hij is echt mijn mentor. Je merkt dat hij een schat aan ervaring heeft. Van iemand als Karim kan ik alleen maar heel veel leren." Aan ambitie schort het niet bij Amrabat. "Ik wil de absolute top bereiken. Maar laat ik het eerst nu maar eens bij Feyenoord tonen."