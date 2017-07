‘Ik vind dat het vrouwenvoetbal door onze strot wordt geduwd!’

De Oranje Leeuwinnen hebben zich met vlag en wimpel geplaatst voor de knock-out fase van het Europees Kampioenschap in eigen land. In de vijfde Oranjeroze EK Update praat Justus met Marjolein van vrouwenvoetbalnieuws.nl over het toernooi tot dusver, de omstreden wissel van captain Mandy van den Berg, de doelpuntendroogte van Vivianne Miedema en de volgende opgave die Nederland te wachten staat. Verder wordt de discussie over het vrouwenvoetbal en de vergelijking met het mannen voetbal weer eens flink aangewakkerd.