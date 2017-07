Cocu voorspelt: ‘Bart, Jorrit, Marco en Davy zullen allen soms wissel staan'

PSV verloor donderdagavond in eigen huis verrassend van NK Osijek met 0-1 in de derde voorronde van de Europa League. Misschien wel net zo opvallend was het feit dat niet Luuk de Jong de aanvoerdersband droeg, maar huurling Marco van Ginkel en dat de normaal gesproken vaste waarde Davy Pröpper op de bank moest beginnen. Na afloop van het duel in het Philips Stadion sprak verslaggever Justus Dingemanse met keeper Jeroen Zoet en vroeg hij hoofdcoach Phillip Cocu naar de achterliggende redenen van zijn keuze.

"De tegenstander speelde alsof het hun laatste wedstrijd was en ze stopten al het gif erin dat ze hadden, wat bij ons vooral na de 0-1 ontbrak", liet de getergde doelman weten. "Wij wisten geen gaten te vinden en kansen te creëeren om een doelpunt te maken en we weten wat ons volgende week te wachten staat" stelde hij verwijzend naar de return in Kroatië. Waarom PSV de echte wil ontbeerde en niet genoeg energie in de wedstrijd wist te stoppen, vroeg de keeper zich hardop af. Hij was van mening dat er meer winnaarsmentaliteit naar buiten toe getoond mag worden. "Het is voor ons een valse start", benadrukte hij.

Dat Van Ginkel donderdag de band om zijn arm kreeg, wil volgens Zoet niet zeggen dat hij alleen de lijnen uit moet zetten: "De trainer heeft duidelijk gemaakt dat Marco dit seizoen de aanvoerder is, maar dat betekent niet dat hij alleen de leider is." Verder denkt de sluitpost dat het team net zo sterk is als vorig jaar en vindt hij dat de club met Derrick Luckassen een energieke jongen in huis heeft gehaald. Hirving Lozano zorgde tijdens zijn invalbeurt direct voor de nodige dreiging. Over de vermeende buitenlandse interesse in zijn persoon bleef hij mysterieus. "Ik denk niet dat dit het moment is om over mezelf te praten, maar dat zal op een later moment duidelijk worden."

Phillip Cocu bevestigde dat Van Ginkel dit seizoen de eerste aanvoerder is, vóór De Jong als reserve-captain. Met deze wisseling wordt de druk bij de aanvaller weggehaald en hoeft hij zich minder op het team te focussen. De reden voor het passeren van Davy Pröpper op het middenveld had te maken met tactische keuzes en de vorm van de dag. Verder benadrukte de hoofdcoach dat de Eindhovenaren met Van Ginkel, Pröpper, Jorrit Hendrix en Bart Ramselaar vier uitstekende opties hebben op het middenveld en dat iedereen dit seizoen ruimschoots aan spelen toe zal komen. Hij sprak daarbij de verwachting uit dat al deze spelers af en toe op de bank plaats zullen moeten nemen: "Bart, Jorrit, Marco en Davy zullen allen soms wissel staan."



