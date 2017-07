Denswil kan na glorieus optreden toch miljoenentransfer naar HSV vergeten

Stefano Denswil kan een transfer naar Hamburger SV op zijn buik schrijven, zo verzekert BILD donderdagavond. Volgens het Duitse dagblad is de centrumverdediger van het Belgische Club Brugge niet der Abwehr-Killer in defensief opzicht waar de Bundesliga-club naar op zoek is. De Noord-Duitsers richten hun vizier inmiddels op andere spelers.

Trainer Markus Gisdol en technisch directeur Jens Todt verlieten het trainingskamp van HSV in Lägenfeld om Denswil woensdagavond in het Champions League-duel tussen Club Brugge en Medipol Basaksehir (3-3) in actie te zien. De aanwezigheid van het duo was al doorgesijpeld en na de twee rake vrije trappen van de verdediger tegen de Turken leek de optelsom al snel gemaakt te zijn. HSV zet toch een streep door de naam van de 24-jarige Nederlander, zo verzekert het dagblad.

Gisdol en Todt zijn zeer te spreken over de sterke punten van Denswil, en niet alleen op het gebied van vrije trappen, maar de club is naar verluidt op zoek naar een meedogenloze verdediger. Germán Pezzella van Real Betis en Álvaro González van Villarreal staan ook op de verlanglijst van die Rothosen, die naar verluidt bereid waren om zes à zeven miljoen euro voor Denswil te betalen.

Als Denswil toch de overstap maakt, dan neemt hij na twee seizoenen afscheid van Club Brugge, ondanks een contract tot medio 2020. De voormalig jeugdinternational, die onlangs nog in verband werd gebracht met het Crystal Palace van Frank de Boer, kan Ajax een interessant bedrag opleveren. De Amsterdammers bedongen namelijk een doorverkooppercentage van twintig procent en als Denswil voor zeven miljoen transfereert, kan Ajax 1,4 miljoen euro bijschrijven.