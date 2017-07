Stekelenburg onderscheidt zich bij debuut Klaassen en rentree Rooney

Everton is het seizoen van start gegaan met een minimale overwinning op MFK Ruzomberok. Ronald Koeman ruimde een basisplaats in voor zomeraanwinsten Michael Keane, Davy Klaassen en Wayne Rooney, maar zijn ploeg liet geen onuitwisbare indruk achter. Een doelpunt van Leighton Baines maakte na rust het verschil tegen de nummer drie van het afgelopen seizoen in Slowakije.

Maarten Stekelenburg kreeg onder de lat de voorkeur boven de duurste Engelse keeper aller tijden Jordan Pickford, terwijl Klaassen als rechtshalf zijn officiële debuut maakte voor Everton. Alle ogen waren echter gericht op Rooney, die centraal in de voorhoede begon. Zijn rentree op Goodison Park verliep in de eerste helft niet helemaal zoals gepland. Het beste moment van Rooney was een uithaal waarmee hij naast schoot, maar verder hield de teruggekeerde ster zich koest. Rooney stond zo nu en dan te diep, terwijl zijn passing niet altijd op maat was.

Koeman zal niet tevreden zijn geweest over de eerste helft als geheel. Everton creëerde weinig uitgespeelde kansen en opereerde achterin slordig. Idrissa Gueye schoot ver over, twee schoten van Rooney sorteerden niet het gewenste effect en ook Klaassen was uit een moeilijke hoek niet trefzeker, na een één-twee met Dominic Calvert-Lewin. Diezelfde Klaassen bediende even later Gueye, wiens schot recht op doelman Matus Macik af ging. De Slowaakse bezoekers lieten zich evenmin onbetuigd. Dalibor Takac schoot naast na balverlies van Rooney en Stekelenburg moest ingrijpen na een schot van Erik Daniel.

In de tweede helft onderscheidde de Nederlandse keeper zich nog nadrukkelijker, met een uitstekende reflex na een kopbal van Ján Maslo van dichbij. De bezoekers voerden de druk daarna nog verder op en vuurde meer schoten af. Everton leek de controle kwijt te raken, maar kwam in minuut 65 toch op voorsprong. Na een afgeslagen corner volleerde Baines vanaf de tweede lijn. Zijn van richting veranderde schot was doelman Macik te machtig. Het doelpunt zorgde er niet voor dat Everton als herboren voetbalde, maar behoudens een kans voor Milos Lacny bleef het Slowaakse gevaar wel beperkt.