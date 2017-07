FC Utrecht moet aanwinst maanden missen: ‘Dit is een grote tegenslag’

FC Utrecht moet het voorlopig stellen zonder nieuwe aanwinst Simon Makienok. De Deense spits scheurde woensdag tijdens de afsluitende training voor het Europa League-duel met Lech Poznan de voorste kruisband van zijn rechterknie en ondergaat binnenkort een operatie.

"Het is een grote dreun voor de persoon Simon Makienok, die een grote rol in onze aanval zou moeten vervullen en zich op het veld meer en meer manifesteerde", licht coach Erik ten Hag op de clubsite toe. "Ook voor ons als team is dit daarom een grote tegenslag. Wij wensen Simon enorm veel sterkte bij zijn revalidatie."

FC Utrecht speelde in Stadion Galgenwaard zonder Makienok met 0-0 gelijk tegen Lech Poznan. Volgende week volgt de return. De Domstedelingen vangen de competitie vervolgens op 11 augustus aan met een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag.