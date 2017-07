‘Vernieuwd’ AC Milan wint eerste Europese wedstrijd in ruim drie jaar tijd

AC Milan heeft donderdagavond een 0-1 zege geboekt op CSU Craiova. Een vrije trap van Ricardo Rodríguez bezorgde de ploeg van Vincenzo Montella de overwinning in Roemenië, al kon Craiova terugkijken op een goede wedstrijd. De club, die een budget heeft dat 844 keer lager ligt dan de zomerse uitgaven van Milan tot dusver, beet voornamelijk in het laatste halfuur van zich af. Over een week is de return in San Siro.

De wedstrijd was wellicht heel anders afgelopen als Gianluigi Donnarumma in de 22e minuut niet zijn kwaliteiten had getoond. Na een defensieve fout mocht Ionut Mitrita alleen op doel af, maar de doelman ging gestrekt en verwerkte de inzet van de spits met zijn vingertoppen tot corner. Vlak daarna kwam de thuisploeg goed weg. Een inzet van de pas negentienjarige Patrick Cutrone ging tegen de binnenkant van de paal en rolde langs de doellijn tegen het andere gedeelte van het aluminium.

Milan had uitzicht op een doelpunt vóór rust, maar de afwerking liet aanvankelijk te wensen over. Een kopbal van Cutrone ging over en Rodriguez stelde teleur na een pass van Franck Kessie. De Zwitser verscheen vlak voor rust toch op het scorebord. Fabio Borini verdiende een vrije trap net buiten het strafschopgebied en de linksback schoot het leer laag in de verre hoek. Doelman Nicolae Calancea werd afgeleid door de mengelmoes van spelers en kon de inzet niet keren.

M'Baye Niang liet zich in de tweede helft een aantal keer gelden, terwijl Giacomo Bonaventura over schoot. Aan de overzijde moest Donnarumma meermaals in actie komen, doordat thuisploeg steeds beter in de wedstrijd kwam. Een late corner van Milan resulteerde nog in een kopbal van Renato Kelic, die over het doel zeilde. Milan hoopt het karwei over een week te klaren in eigen huis, waarna nog één voorronde wacht.