Cocu zorgt voor onaangename verrassing: ‘Laten we het daar niet over hebben’

Luuk de Jong vindt het niet erg om zijn aanvoerdersband af te staan aan Marco van Ginkel. De aanvaller van PSV werd donderdag benoemd tot tweede captain van PSV, nadat hij de band twee seizoenen lang om de arm droeg. Het besluit werd in overleg genomen, verklaart De Jong donderdagavond na de 0-1 nederlaag van PSV tegen NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League.

"Ik heb gezegd dat ik me wil focussen op het spel", legt De Jong uit in gesprek met FOX Sports. Hij benadrukt dat Van Ginkel, hijzelf en Jeroen Zoet de drie aanvoerders van PSV zijn. "Marco draagt nu de band, maar op het veld blijf ik mijn ding doen voor het team. Of er een last van m'n schouders valt? Ik kan me nu vol focussen op het spel. Op het veld maakt het niet heel veel uit wie de aanvoerder is, maar nu is het Marco."

Hoofdtrainer Phillip Cocu zegt de overtuiging te hebben gemist bij PSV om 'tegen deze defensieve tegenstander' een één-tegen-één-situatie uit te spelen. "Zeker in de eerste helft was het veel te voorzichtig", constateert de oefenmeester na de blamage. "We durfden niet en hanteerden een veel te laag tempo. Daarom hebben we nauwelijks mogelijkheden kunnen creëren voor rust."

In de tweede helft ging het wat beter, merkt Cocu op. “Maar je kunt zeker spreken van een valse start. Het wordt een hels karwei om dit volgende week recht te zetten. Wat ik in de voorbereiding bij mijn ploeg heb gezien, heb ik nu niet teruggezien.” De trainer koos voor een middenveld met Van Ginkel, Bart Ramselaar en Jorrit Hendrix, waardoor Davy Pröpper op de bank begon. Daar was laatstgenoemde niet blij mee.

"Dat komt zeker als een verrassing. Daar zullen we het maar niet te veel over hebben, nee", aldus Pröpper, die tien minuten voor tijd zijn opwachting maakte als vervanger van Daniel Schwaab. "Het is nu even niet anders. Er zijn hier vier goede middenvelders. Nu val ik even buiten de boot. Daar heb ik het ook met de trainer over gehad. Ik hoop niet dat het vaker gaat gebeuren, maar die mogelijkheid is aanwezig."