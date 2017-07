Van Ginkel kent zware vuurdoop: ‘Je moet deze gasten gewoon kapotspelen’

Marco van Ginkel nam donderdagavond voor het eerst de aanvoerdersband over van Luuk de Jong, maar het werd geen gelukkige vuurdoop voor de nieuwe captain. Het inspiratieloze PSV werd voor eigen publiek met 0-1 geklopt door NK Osijek in de derde voorronde van de Europa League. Kwalificatie voor de laatste voorronde wordt volgens Van Ginkel lastig.

"We hadden deze tegenstander kapot moeten spelen, dat hebben we niet goed gedaan", concludeert de huurling van Chelsea voor de camera van FOX Sports. Van Ginkel vindt het moeilijk om het matige spel van zijn ploeg te verklaren, maar zag wel dat PSV er niet in slaagde het tempo op te voeren. "Het is moeilijk uit te leggen hoe dat kwam. We hebben in ieder geval iets recht te zetten."

"Iedereen wil winnen en een goed resultaat neerzetten", verzekert Van Ginkel. "We hebben nu een moeilijke uitgangspositie. Af en toe heb ik goede momenten gezien, maar het tempo was te laag. De échte wil om te winnen ontbrak. Dat moet veranderen." Over een week ontmoeten beide ploegen elkaar in Kroatië. "Je staat 0-1 achter. We moeten nu daarheen. Je weet dat het lastig wordt, maar we gaan er wel voor."