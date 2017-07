Europees vervolg hangt aan zijden draadje voor inspiratieloos PSV

De Europa League-deelname van PSV hangt aan een zijden draadje. In de eerste wedstrijd tegen het Kroatische NK Osijek blameerde de Eredivisionist zich voor eigen publiek: 0-1. Het inspiratieloze PSV moet de achterstand volgende week ongedaan zien te maken. Het enige doelpunt kwam voort uit een strafschop van Borna Barisic in de tweede helft.

Opvallenderwijs droeg Marco van Ginkel de aanvoerdersband om de arm. De teruggekeerde huurling van Chelsea neemt de band dit seizoen over van Luuk de Jong, die 'gewoon' in de basis van PSV stond. De Eindhovenaren hadden het niet makkelijk met Osijek, dat het seizoen in Kroatië van start is gegaan met twee remises. Het team van Cocu moest het spel maken tegen de teruggezakte Kroaten, maar slaagde daar niet voldoende in. Grote kansen waren schaars. PSV beperkte zich voornamelijk tot afstandsschoten.

Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg beter in het spel. Luuk de Jong baande zich een weg door de defensie van Osijek, waarna een van richting veranderd schot van Steven Bergwijn over belandde. Veel kansrijke doelpogingen waren hetzelfde lot toebedeeld en werden geblokkeerd door de stugge bezoekers. Het tempo bij PSV lag uiteindelijk te laag en de benodigde creativiteit ontbrak dikwijls, waardoor het eerste bedrijf doelpuntloos eindigde. Na rust werd de situatie nog dramatischer voor de onttroonde Eredivisie-kampioen.

Even nadat Jeroen Zoet een adequate redding verrichtte in een één-op-één-situatie met Eros Grezda, na een beroerde terugspeelbal van Daniel Schwaab, kreeg Osijek een penalty. Een overtreding van Joshua Brenet op Robert Mudrazija, mogelijk begaan buiten het strafschopgebied, werd bestraft door arbiter Andrew Dallas. Vervolgens mocht Borna Barisic aanleggen vanaf elf meter en hij maakte geen fout, ondanks dat Zoet de goede hoek koos.

Cocu liet Hirving Lozano debuteren als invaller, in de hoop dat de Mexicaanse aankoop het tij kon keren. PSV bleef echter onmachtig ogen. Achttien minuten voor tijd volgde eindelijk een goede kans voor PSV. Een poging van Bergwijn strandde echter voordat de bal het doel kon bereiken, terwijl De Jong naast kopte. Er volgde een betere fase van PSV, waarin een snoeiharde volley van Bergwijn uiteenspatte op de paal. Toch wist Osijek de zege over de streep te trekken. In blessuretijd moest Zoet nog redden na een gevaarlijke kopbal van Muzafer Ejupi.